DJ MARKET TALK: Mercados descontam totalmente subida de 25 pontos base do BOE

(DJ Bolsa)-- Os mercados monetários descontam agora totalmente uma subida de 25 pontos base do Banco de Inglaterra, ou BOE, na decisão de quinta-feira depois dos dados da inflação acima do esperado, mostra a Refinitiv. Um aumento de taxas desta escala colocaria a taxa do BOE a 4,25%. A inflação do Reino Unido subiu inesperadamente em fevereiro para 10,4%, contra 10,1% em janeiro, e acima das expectativas dos economistas consultados pelo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.