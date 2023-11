DJ MARKET TALK: Mercados descontam uma recessão nos EUA que os dados não suportam

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys continuam a cair com as apostas de uma mudança dovish da Reserva Federal dos EUA estar para breve, embora alguns economistas não vejam esta perspetiva nos dados. "Há muito poucos economistas que preveem uma recessão no curto prazo, mas uma contração económica iminente seria praticamente o único cenário em que as atuais apostas do mercado sobre a Fed seriam validadas", em que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.