DJ MARKET TALK: Mercados devem continuar voláteis antes das eleições nos EUA

(DJ Bolsa)-- A liquidez abundante e a "recuperação sincronizada a nível global" significam que "a maior parte da fragilidade já ficou para trás", refere a Canaccord, acrescentando que alguns dos seus indicadores revelam uma certa "condição de sobrevenda". Ainda assim, "os mercados devem continuar voláteis antes das eleições nos EUA", refere a corretora. A firma favorece os materiais ...

