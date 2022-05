DJ MARKET TALK: Mercados esperam por maior subida das taxas da Fed em junho

(DJ Bolsa)-- A decisão da Fed desta semana dificilmente vai surpreender os mercados, por isso a atenção já está numa possível subida de 75 pontos base em junho, dizem economistas do Bank of America uma nota de research. "Uma resposta não comprometedora sobre uma subida de 75 pontos base em junho pode ser ligeiramente dececionante ao desconto hawkish nas maturidades mais curtas", dizem. Os autores esperam limites da restriç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

