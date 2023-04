DJ MARKET TALK: Mercados estão a sobrestimar cortes da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados não estão a descontar novos aumentos nas taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, mas preveem cortes de cerca de 75 pontos base das taxas até ao final do ano, seguidos por outros 125 pontos base em 2024, o que é um exagero, disseram analistas da UniCredit Research. "A Fed vai precisar de ver um progresso substancial na inflação subjacente a cair para 2% antes mesmo de considerar cortes nas taxas e, portanto,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.