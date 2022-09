DJ MARKET TALK: Mercados exageram em relação à política do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A reação negativa do mercado em relação ao plano de crescimento económico do Reino Unido parece exagerada, diz Kallum Pickering, economista sénior do Berenberg, numa nota. Deficits mais elevados justificam yields mais elevadas e uma taxa cambial mais baixa, mas o Reino Unido continua a ser uma economia avançada sólida, não tem riscos externos elevados em moeda estrangeira e vai certamente ser capaz de pagar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.