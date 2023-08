DJ MARKET TALK: Mercados foram muito rápidos a descontar cortes de taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- Os mercados foram "muito rápidos" a descontar cortes das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, refere Niels Christensen, analista-chefe do Nordea. "A Fed tem dito sempre que as taxas de juro vão manter-se elevadas por mais tempo e o mercado não está a ouvir", refere. Dados que revelam uma economia norte-americana sólida, emprego elevado e baixo desemprego suportam essa visão, mas historicamente a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.