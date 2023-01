DJ MARKET TALK: Mercados monetários exageram taxa terminal do BCE

(DJ Bolsa)-- Os mercados monetários devem continuar a descontar taxas terminais mais elevadas por parte do Banco Central Europeu do que o esperado por economistas, refletindo os receios sobre a persistência da inflação, dizem Aditya Chordia e Elisabetta Ferrara, estrategas do J.P.Morgan, numa nota. "Os nossos economistas esperam que o BCE chegue a uma taxa terminal de depósitos de 3,25% no início de maio de 2023, ficar por aí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.