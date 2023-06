DJ MARKET TALK: Mercados não estão convencidos que Fed suba taxas mais duas vezes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dois aumentos de taxas adicionais projetados pelos responsáveis da Reserva Federal dos EUA para este ano estão longe de garantidos. O sumário de projeções económicas da Fed é "um canal de comunicação e quando a economia dos EUA enfraquecer [no segundo semestre] e a inflação recuar", os aumentos de taxas vão ser mais difíceis de concretizar, refere Marc Chandler, da Bannockburn.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.