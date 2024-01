DJ MARKET TALK: Mercados obrigacionistas da Zona Euro devem consolidar-se

(DJ Bolsa)--Os principais mercados de obrigações da Zona Euro devem consolidar-se no curto prazo, afirma Chris Attfield, estratega de taxas europeias do HSBC Global Research. "Esperamos um período de consolidação volátil, com possibilidade de yields mais elevadas no curto prazo, dadas as expectativas agressivas de corte [das taxas de juro] nas previsões do mercado", afirma. O HSBC Global Research passou de neutro a ligeiramente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.