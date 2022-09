DJ MARKET TALK: Mercados parecem bastante complacentes com o risco político italiano

(DJ Bolsa)-- Com base nas sondagens atuais, o bloco de direita deve ter uma vitória clara nas eleições legislativas de 25 de setembro, mas os mercados parecem relaxados sobre o risco político italiano, diz o Citi numa nota. "Podem estar certos, pelo menos para os próximos meses", dizem economistas do banco. É improvável que um governo de direita consiga passar um alívio orçamental significativo logo depois das ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone