DJ MARKET TALK: Mercados podem estar demasiado otimistas sobre "aterragem suave"

(DJ Bolsa)-- Os mercados parecem demasiado otimistas ao esperarem totalmente um cenário de "aterragem suave" em que as fortes subidas das taxas de juro dos últimos dois anos vão fazer o suficiente para fazer regressar a economia e o mercado de trabalho ao equilíbrio, diz a Fidelity International. "Temos uma visão diferente", refere o diretor global de investimento Andrew McCaffery num outlook de investimento para 2024.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.