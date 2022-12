DJ MARKET TALK: Mercados podem já ter descontado ambiente favorável na China para imobiliário

(DJ Bolsa)-- Os mercados podem ter descontado gradualmente um ambiente político mais favorável na China para o imobiliário, e a atenção começa agora a ser colocada em "se e quando as vendas de imóveis vão recuperar parte do impulso", disseram Jizhou Dong e Stella Guo, analistas da Nomura, numa nota. As recentes medidas de apoio dos reguladores financeiros chineses, que incluem ferramentas para ajudar no financiamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.