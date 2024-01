DJ MARKET TALK: Mercados reduzem expectativas de cortes de taxas do BOE

(DJ Bolsa)-- Os mercados reduziram as expectativas de cortes das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, depois dos dados da inflação do Reino Unido mais fortes que o esperado para dezembro. Os mercados monetários revelam agora uma probabilidade de um corte das taxas em maio de apenas 56% -- ou uma redução de 14 pontos base -- contra os anteriores 84%, equivalente a um corte de 21 pontos base, de acordo com a Refinitiv. Os mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.