DJ MARKET TALK: Mercados reforçam aposta de subida de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- Está a crescer o consenso de uma medida mais agressiva do Banco Central Europeu quanto às taxas de juro, diz Hauke Siemssen, estratega de taxas do Commerzbank, numa nota. "Pode ver-se mais algum ímpeto hawkish hoje [quinta-feira]", diz, com os estrategas do banco alemão a manterem uma tendência bearish nas Bunds. Os futuros descontam cerca de 75 pontos base de subidas cumulativas de taxas pelo Banco Central Europeu ...