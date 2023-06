DJ MARKET TALK: Mercados reforçam apostas de subidas de taxas da Fed após dados

(DJ Bolsa)-- O conjunto de dados dos EUA mais fortes que o esperado desta semana parece estar a impulsionar as apostas de que a Reserva Federal dos EUA vai concretizar a projeção de mais dois aumentos das taxas de juro. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, as probabilidades de um aumento das taxas de 25 pontos base em julho estão nos 89%, enquanto as hipóteses de uma subida idêntica em setembro aceleraram para 26%, face a 16% na quarta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.