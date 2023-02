DJ MARKET TALK: Mercados saturados de comentários hawkish do BCE

(DJ Bolsa)-- Para os mercados apreciarem totalmente a orientação hawkish da política do Banco Central Europeu, alguns elementos dovish do conselho de governadores do BCE terão de passar a hawkish, ou esperar que os dados mudem a narrativa, diz Piet Haines Christiansen, diretor de research de rendimento fixo e do Banco Central Europeu do Danske Bank. "Uma vez que acho que os doves não vão mudar de opinião, ainda vejo os mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.