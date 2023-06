DJ MARKET TALK: Mercados subestimam risco de mais aumentos de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode continuar a aumentar as taxas de juro mais do que o antecipado pelos mercados, refere Ulrike Kastens, economista para a Europa da DWS, numa nota, depois da subida de 25 pontos base e a revisão em alta das previsões desta quinta-feira. Embora a restrição da política monetária já tenha levado a uma queda dos empréstimos e a um abrandamento do crescimento, a tendência da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.