DJ MARKET TALK: Mercados têm pressa e descontar cortes das taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- Desde a conferência de imprensa da Reserva Federal dos EUA da semana passada e a "pista hawkish de uma pausa", os investidores têm descontado mais dois cortes de 25 pontos base das taxas de juro, levando a um total de quatro antes de dezembro, diz o comité de investimento global do Morgan Stanley Wealth Management. Com um total de 200pb em cortes previstos até dezembro, esta inversão seria a maior em 30 anos, diz o ...