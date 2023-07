DJ MARKET TALK: Mercados veem juros do BCE perto do pico

(DJ Bolsa)-- Os mercados monetários continuam a descontar uma alta probabilidade de mais um aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu este ano, mesmo com o fim do ciclo à vista, disseram analistas. "Após esse aumento, os mercados ainda esperam mais uma subida em 2023", disse Michelle Cluver, estratega da Global X ETFs. Os mercados descontam um aumento das taxas de cerca de 10 pontos base para setembro e um total de 16 pontos base ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.