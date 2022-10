DJ MARKET TALK: Mercedes-Benz continua a ter forte desempenho

(DJ Bolsa)-- A divisão de veículos ligeiros da Mercedes-Benz continua a ter um forte desempenho, após receitas e lucro fortes no terceiro trimestre, e depois de a empresa ter aumentado o retorno ajustado do segmento sobre a meta de vendas para 2022 pelo segundo trimestre consecutivo, disseram analistas da Bernstein numa nota. O segmento de carrinhas do grupo alemão também apresentou resultados sólidos no período, disseram os analistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.