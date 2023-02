DJ MARKET TALK: Mercedes-Benz deve apresentar queda das receitas, lucros no 4T

(DJ Bolsa)--A Mercedes-Benz deve reportar uma queda acentuada das receitas e lucros do quarto trimestre, de acordo com analistas consultados pela FactSet. A empresa alemã de carros de luxo, que apresenta resultados na sexta-feira, deve registar uma receita de EUR38,44 mil milhões, abaixo dos EUR43,39 mil milhões do ano anterior. Os analistas também preveem um lucro líquido trimestral de EUR3,73 mil milhões, face a EUR12,75 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.