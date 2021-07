DJ MARKET TALK: Merck espera concluir ensaio de fármaco para Covid-19 em outubro

(DJ Bolsa)-- O diretor de I&D da Merck, Dean Li, disse que o ensaio final do fármaco molnupiravir para o tratamento da Covid-19 em pacientes recém-infetados e de alto risco deve estar concluído em outubro. "Estamos muito entusiasmados sobre como este ensaio está a progredir", disse o responsável na earnings call do segundo trimestre. O fármaco, que está a ser desenvolvido em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone