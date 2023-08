DJ MARKET TALK: Merck melhora previsões para o total do ano

(DJ Bolsa)-- A Merck melhorou o outlook para o total do ano depois de ver as receitas para os tratamentos Keytruda e Gardasil a dispararem no 2T. A farmacêutica disse que as vendas da vacina Gardasil dispararam 47% no 2T, com as vendas do Keytruda a subirem 19%. Por outro lado, o desempenho do 2T do medicamento antiviral para a Covid-19 Lagevrio caiu 83% e deve apenas contribuir com $1 mil milhões para as expectativas das vendas do total do ano. (sabela.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.