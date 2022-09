DJ MARKET TALK: Merck obtém mais aprovações para Keytruda no Japão

(DJ Bolsa)-- O mercado para o Keytruda, o fármaco mais vendido da Merck, continua a expandir-se, com a farmacêutica a conseguir mais quatro aprovações no Japão para o medicamento oncológico. As aprovações incluem indicações para o cancro da mama, carcinoma das células renais, cancro cervical e melanoma. O Keytruda, que reforça o sistema imunitário dos pacientes para combater tumores, está agora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.