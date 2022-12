DJ MARKET TALK: Merck sela acordo para venda de fármacos contra o cancro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A Merck e a Kelun-Biotech da China fecharam um acordo de licenciamento de $175 milhões para desenvolver sete medicamentos contra o cancro que podem valer $9,3 mil milhões se determinados marcos e parâmetros forem alcançados. A colaboração envolve o trabalho em conjuntos fármaco/anticorpo, uma classe de terapia contra o cancro que funciona como um míssil teleguiado que ataca tumores com toxinas. A Merck estava em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.