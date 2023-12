DJ MARKET TALK: Metais sobem com aumento do lucro industrial da China

(DJ Bolsa)-- Os metais sobem esta quarta-feira, com o aumento dos lucros industriais da China a impulsionar os preços numa sessão contida da temporada festiva. Os futuros do cobre a três meses sobem 0,6% para $8.619,50 por tonelada métrica, ao passo que o ouro soma 0,4% para $2.078,70 por onça troy. Dados mostraram que os lucros industriais da China cresceram 29,5% em termos homólogos em novembro, um sinal de que os estímulos adotados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.