DJ MARKET TALK: Microsoft aperta o cinto face a possível recessão

(DJ Bolsa)-- A Wedbush diz que a Microsoft tem estado numa onda de contratações nos últimos anos, e o anúncio de hoje [esta quarta-feira] de que vai cortar 10.000 empregos surge depois de ter contratado cerca de 75.000 funcionários desde 2019. "Este é um momento de dor para preservar as margens e cortar os custos numa macroeconomia mais fraca, uma estratégia que [Wall] Street vai continuar a aplaudir enquanto as equipas de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.