DJ MARKET TALK: Microsoft aposta na saúde com negócio da Nuance

(DJ Bolsa)-- A Microsoft refere que a compra de $19,7 mil milhões da empresa de reconhecimento de voz Nuance Communications vai duplicar a resposta aos prestadores de cuidados de saúde, totalizando um mercado potencial de $500 mil milhões. Os produtos da Nuance são utilizados por radiologistas, médicos e sistemas hospitalares, e a receita da cloud relacionada com saúde cresceu 37% em termos homólogos no último ano fiscal.

