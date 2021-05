DJ MARKET TALK: Microsoft empata com Amazon nas receitas de serviços de cloud

(DJ Bolsa)-- A Microsoft em 2020 empatou com a Amazon no mercado de serviços de cloud, disse a IDC, ambos com 12,8% de quota nas receitas. Isto ocorre num ano em que a receita total de serviços de cloud pública aumentou 24,1% para $312 milhões, afirma a IDC. Cerca de 38% das receitas do mercado de cloud global público são obtidas, em conjunto, pela Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, Google e Oracle, disse a IDC. (robert.wall@wsj.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

