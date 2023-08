DJ MARKET TALK: Microsoft pede a regulador britânico para reconsiderar decisão sobre Activision

(DJ Bolsa)-- O regulador para a concorrência do Reino Unido divulgou um pedido da Microsoft para este reconsiderar a decisão de abril de rejeitar a compra de $75 mil milhões da Activision Blizzard com base em nova informação que ficou disponível desde essa altura. Esta informação inclui a decisão da Comissão Europeia em impor compromissos obrigatórios sobre a fusão, um acordo que a Microsoft celebrou com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.