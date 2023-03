DJ MARKET TALK: Microsoft propõe compromissos formais à UE para comprar Activision

(DJ Bolsa)-- A Microsoft propôs esta semana compromissos formais à autoridade de concorrência da UE, no âmbito de um esforço de obter autorização para a proposta de compra da Activision Blizzard por $75 mil milhões. Um dos aspetos principais do negócio é se a Microsoft poderá tentar limitar o acesso dos produtores de consolas ou dos serviços de streaming ao popular jogo da Activision "Call of Duty"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.