DJ MARKET TALK: Microsoft quer dar resposta firme mas amigável à FTC

(DJ Bolsa)-- A Microsoft quer apresentar uma resposta firme, mas amigável, ainda esta quinta-feira, ao processo da Comissão Federal de Comércio dos EUA, ou FTC na sigla em inglês, que visa bloquear a compra da Activision Blizzard por parte da empresa de software por $75 mil milhões, de acordo com fontes próximas do assunto. A empresa disse que prefere uma resolução amigável e ofereceu-se para fazer algumas concessõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.