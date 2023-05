DJ MARKET TALK: Microsoft quer recurso rápido a bloqueio de negócio com Activision

(DJ Bolsa)-- A Microsoft diz querer uma audiência de quatro a cinco dias em meados de julho para recorrer da decisão do mês passado da autoridade de concorrência do Reino Unido contra a aquisição de $75 mil milhões da Activision Blizzard pela empresa. Num documento divulgado esta terça-feira, a Microsoft disse querer reunir-se com o tribunal de recursos de concorrência do Reino Unido para discutir como o processo de recurso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.