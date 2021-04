DJ MARKET TALK: Microsoft tem ainda margem para recompras de ações

(DJ Bolsa)-- Apesar de a Microsoft estar a investir quase $20 mil milhões na empresa de reconhecimento de voz Nuance Communications, a gigante tecnológica refere que não existem alterações ao programa de recompra de ações da empresa, que tem ainda $21 mil milhões remanescentes. A Microsoft gastou quase $13,3 mil milhões em recompras no primeiro semestre do ano fiscal de 2021, que termina a 30 de junho, no âmbito de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone