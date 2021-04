DJ MARKET TALK: Ministério do Comércio da China sugere diálogo com os EUA

(DJ Bolsa)-- O Ministério do Comércio da China abriu a porta ao diálogo com os EUA para lidar com questões comerciais pendentes entre as duas potências. Num briefing semanal o porta-voz do ministério Gao Feng disse que Beijing sempre se opôs à imposição unilateral de tarifas, o que não é positivo para a China, os EUA ou o mundo. Gao respondia a um comentário de um repórter sobre as declaraç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

