DJ MARKET TALK: Ministro das Finanças britânico planeia para hoje, não para amanhã

(DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, tem um plano para hoje e nada para amanhã, acusa a diretora-geral das Câmaras do Comércio do Reino Unido, Shevaun Haviland. Embora Hunt tenha carregado no botão de reiniciar depois da turbulência recente, as empresas ficarão dececionadas com uma decisão que parece cortar os apoios energéticos a partir de abril, diz Haviland num comunicado. Os custos da energia,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.