DJ MARKET TALK: Minutas do BCE dão pistas sobre debate de mais subidas das taxas

(DJ Bolsa)-- As minutas da reunião de julho do Banco Central Europeu, que são publicadas às 1130 TMG, devem dar alguma clareza sobre o debate interno sobre as perspetivas de mais uma subida das taxas, diz Mohit Kumar, economista-chefe do Jefferies. "As minutas de hoje [esta quinta-feira] do BCE devem dar mais detalhes sobre o debate hawks vs doves", diz numa nota. Embora possa fazer-se o argumento de mais uma subida de 25 pontos base, "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.