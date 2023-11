DJ MARKET TALK: Minutas do BOC sugerem tom dovish entre os responsáveis

(DJ Bolsa)-- O estratega de mercado David Rosenberg diz que um dos elementos mais importantes das minutas do o Banco do Canadá, ou BOC, é o reconhecimento entre os responsáveis de que há um risco de a economia abrandar mais do que o esperado caso as condições financeiras se restrinjam ainda mais, ou o desfasamento da política monetária for mais forte do que antecipado. "O cenário dovish entrou em discussão"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.