DJ MARKET TALK: Mizuho melhora previsão do PIB de 2023 da China para 5,8%

(DJ Bolsa)-- A Mizuho Securities revê em alta a sua previsão da expansão económica da China em 2023 para 5,8% face a 5,1% anteriormente, citando a recuperação melhor do que o esperado do crescimento do país. A economia deve crescer 8,4% no segundo trimestre, o ritmo mais rápido em mais de dois anos, tendo em conta a base comparável baixa do ano passado, nota Serena Zhou, economista sénior para a China. Contudo, "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.