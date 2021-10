DJ MARKET TALK: Mizuho prevê yields das Bunds a -0,45% no final do ano

(DJ Bolsa)-- O Mizuho reiterou a previsão de que as yields das Bunds a 10 anos vão situar-se nos -0,45% no final do ano, referem Peter Chatwell, diretor de estratégia multiativos e Peter McCallum, estratega de taxas. Ambos consideram que o BCE atingiu um pico "hawkish" na sua intenção de mudar para uma política monetária com menos estímulos. Os investidores devem assim esperar uma volatilidade mais baixa nas taxas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

