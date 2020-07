DJ MARKET TALK: Modo de "esperar para ver" do BCE altera foco para fundo da UE

(DJ Bolsa)-- Numa altura em que o Banco Central Europeu muda para um modo de "esperar para ver" durante o resto do verão, o foco altera-se para o fundo de recuperação e o orçamento de longo prazo da UE, diz Anna Stupnytska, da Fidelity International. A cimeira da UE esta semana pode não trazer já um acordo final, mas qualquer progresso nas questões mais controversas, incluindo a governação e a condicionalidade, "vai enviar um ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

