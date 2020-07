DJ MARKET TALK: Moody's espera níveis de dívida britânica acima das previsões

(DJ Bolsa)-- A contração económica e a resposta orçamental do governo do Reino Unido ao surto do coronavírus terá um impacto significativo tanto no deficit como no rácio de dívida pública este ano, diz Sarah Carlson, vice-presidente sénior da Moody's, num relatório. "No nosso cenário base, a dívida pública bruta vai subir para cerca de 112% do PIB até ao final do ano, mais cerca de 27 pontos percentuais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

