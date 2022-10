DJ MARKET TALK: Moody's não deve cortar rating de Itália

(DJ Bolsa)-- A Moody's Investors Service vai rever o rating de Itália esta sexta-feira, mas ainda não é provável que corte o rating de Baa3 com um outlook negativo do país, dizem os estrategas de taxas do Barclays, numa nota. A Moody's cortou o outlook de Itália para negativo em agosto e uma revisão em baixa significaria que Itália perderia o rating de classe de investimento na agência, dizem os estrategas do Barclays.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.