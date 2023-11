DJ MARKET TALK: Moody's sobe outlook de Itália para estável

(DJ Bolsa)-- A Moody's Investor Service disse na sexta-feira que aumentou o outlook para a Itália de negativo para estável, ao mesmo tempo que afirmou os ratings de longo prazo do país a Baa3. A mudança do outlook reflete vários fatores, incluindo uma estabilização das perspetivas da robustez económica italiana e um setor bancário saudável, disse a Moody's. "As perspetivas económicas cíclicas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.