DJ MARKET TALK: Moody's sobe previsão do PIB da China para 4,9% em 2023

(DJ Bolsa)-- A Moody's Analytics elevou a previsão para o crescimento de 2023 da China para 4,9%, em relação a 4,3%, devido à robustez da recuperação económica do país. A reabertura da China gerou uma forte aceleração da atividade, com as viagens a aumentarem e as empresas e os investidores mais otimistas, segundo a firma de research. "Embora a retirada das restrições dê a muitas famílias ...