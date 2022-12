DJ MARKET TALK: Morgan Stanley otimista sobre recuperação do consumo da China no 2S23

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley está otimista sobre o ímpeto da recuperação do consumo privado da China no segundo semestre do próximo ano, apesar de algum receio dos investidores e que o sentimento do consumidor pode ficar fraco durante mais tempo mesmo depois do alívio dos controlos da Covid-19. Robin Xing, economista-chefe do Morgan Stanley para a China, reconhece o que o ímpeto para uma recuperação acelerada está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.