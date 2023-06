DJ MARKET TALK: Morgan Stanley prevê subida dos juros da Fed em julho

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley considera que a Reserva Federal dos EUA vai aumentar os juros em julho. As previsões não mudaram, mas a perceção da função de reação da Fed aponta agora para uma fasquia significativamente mais baixa para ultrapassar, diz o MS numa nota aos clientes. Teria de haver leituras de dados muito fracas para convencer o FOMC de que as previsões da reunião de julho estavam erradas. Seria preciso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.