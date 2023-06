DJ MARKET TALK: Morgan Stanley sobe previsão de taxas de juro do BOE

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley Research aumentou a expectativa de taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, para 5% em agosto, acima dos 4,75%, depois de dados na terça-feira terem mostrado que o crescimento salarial do Reino Unido -- excluindo prémios -- subiu 7,2% no trimestre terminado em abril, face a 6,8% anteriormente. "Os dados do mercado de trabalho mais fortes do que o esperado na terça-feira indicam que serão necessários mais aumentos"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.