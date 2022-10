DJ MARKET TALK: Morgan Stanley sobe recomendação da Ford, corta preço-alvo da GM

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley aumentou a recomendação sobre as ações da Ford para overweight e cortou o preço-alvo da rival General Motors para $30. O banco refere que a Ford oferece uma avaliação mais atrativa e que a reestruturação para dividir a empresa em duas -- combustão interna & elétrica/tecnologia futura -- pode resultar num custo de capital mais baixo. O MS espera que a GM corte as previsões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.